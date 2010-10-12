14 банкам улучшили прогноз рейтингов

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов 14 украинских банков с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщает «Зеркало недели». Согласно сообщению, улучшены прогнозы рейтингов КИП Креди Агриколь, ОТП Банка, ПриватБанка, Укрэксимбанка, УкрСиббанка, Райффайзен Банка Аваль, Дочернего банка Сбербанка России, Первого украинского международного банка, банка «Форум», банка «Пивденный», Ощадбанка, Донгорбанка, Проминвестбанка и Укргазбанка. Помимо того, Moody's улучшило свою оценку входящего в группу крупных VAB Банка со «стабильного» до «позитивного». В частности, агентство изменило со «стабильного» до «позитивного» прогноз долгосрочного рейтинга VAB Банка «Caa1» по депозитам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинга финансовой устойчивости «E». Рейтинг банка повышен по национальной шкале с уровня «Ba2.ua» до уровня «Ba1.ua». Напомним, улучшению прогноза рейтингов корпоративных эмитентов предшествовало улучшение агентством прогноза суверенного рейтинга Украины «В2» с «негативного» на «стабильный». Сегодня ранее агентство также отозвало все рейтинги «Сведбанка» (Киев).