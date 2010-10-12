У России тоже вырос внешний долг

Общий внешний долг России за период с января по сентябрь этого года увеличился на 2,8% и к началу октября превысил 480 миллиардов долларов. Таковы предварительные оценки Центрального банка, сообщает Радио Свобода. На долю внешней задолженности государства российского приходится примерно 36 млрд долларов? или 7,5%. Еще 140 млрд долларов составляют внешние долги российских банков - 29% общей суммы. Основную часть внешней задолженности России – 61% - формируют долги нефинансовых компаний и предприятий – почти 292 млрд долларов.