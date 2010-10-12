Города шахтеров отнесут к депрессивным и улучшат их финансирование - Тихонов

Шахтерские населенные пункты законодательно отнесут к отдельной группе территорий, которые признаются депрессивными. Соответствующие изменения в Закон Украины «О стимулировании развития регионов» одобрили на сегодняшнем заседании Правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития. Как заявил вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, такая смена статуса «позволит решить существующие социально-экономические и экологические проблемы, возникшие в результате ликвидации угольных предприятий». Изменения в закон, отметил чиновник, определяют программу преодоления состояния депрессивности территорий как целевую региональную, имеющей государственное значение. «Это те населенные пункты, на территории которых с 1996 года были ликвидированы угольные предприятия, но не были осуществлены в полном объеме мероприятия по решению социально-экономических и экологических вопросов, предусмотренных соответствующими проектами ликвидации указанных предприятий», - уточнил вице-премьер-министр.