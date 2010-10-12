Собственник «Укртелекома» обязуется приносить прибыль и никого не увольнять

Победитель конкурса по продаже 92,79%-ного госпакета акций ОАО «Укртелеком» будет обязан обеспечить положительный финансовый результат деятельности компании к концу третьего финансового года после покупки и в последующие периоды. Такие требования содержаться в условиях приватизации оператора, сообщает «Интерфакс-Украина». Правительство также обязывает будущего собственника предприятия выполнять условия договора по синдицированному кредиту, предоставленному Credit Suisse First, Deutsche Bank и Standard bank в 2005 году. Кроме того, покупатель компании должен будет в течение трех месяцев после покупки обеспечить уплату в госбюджет дивидендов, начисленных по результатам 2007 года, в размере 74,37 млн грн, а также пени в размере 200% годовых учетной ставки Нацбанка от суммы неуплаты, рассчитанной за каждый день просрочки платежа. Помимо этого покупатель в течение трех лет не сможет сокращать по собственной инициативе рабочие места в компании, а также разрывать с сотрудниками трудовые договоры, за исключением случаев расторжения договоров по согласию сторон и увольнения сотрудников за нарушения. В случае расторжения трудового договора с работниками по соглашению сторон в течение трех лет после приватизации компания будет обязана обеспечить им выходное пособие в зависимости от трудового стажа. Так, работник, проработавший в «Укртелекоме» до пяти лет, при сокращении получит не менее полугодового оклада, от пяти до 10 лет – не менее годового, от 10 до 20 лет – не менее двухгодового, а свыше 20 лет – не менее трехгодового. Кроме того, в течение полугода после вступления в право собственности покупатель не имеет права сокращать учетное количество работников, а в течение года – допускать сокращения размера среднемесячной зарплаты каждого сотрудника, сложившейся за предшествующие продаже 12 месяцев. В дальнейшем инвестор обязан обеспечивать ежегодную индексацию зарплаты, не допускать задержек с ее выплатой, соблюдать условия коллективного договора на 2006-2011 гг. и заключить коллективный договор на последующие периоды, в течение трех лет поддерживать фонд негосударственного пенсионного страхования сотрудников предприятия, поддерживать систему оздоровления, обеспечивать работу профсоюзов на предприятии. По итогам 2009 года среднее количество сотрудников «Укртелекома» составляло 86,8 тыс. человек.