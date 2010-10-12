Самая большая инфляция – в Крыму и Донецкой области

В сентябре текущего года против августа т.г. во всех областях Украины зафиксирована инфляция. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины. По данным Госкомстата, лидерами роста потребительских цен по итогам сентября т.г. стали АР Крым, г. Севастополь — 3,6%, Донецкая, Луганская, Херсонская области — 3,5%, Николаевская и Одесская области - 3,3%. С начала года (сентябрь 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины также зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 12%, АР Крым — 8,9%, Запорожской области - 8,7%, Одесской области – 8,4%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 5,6%, Киевской — 6,1%, Кировоградской и Тернопольской областях – 6,4%.