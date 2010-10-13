КРУ просит сообщать о любых «неточностях в расходах» на Евро-2012

13 октября 2010, 13:42

Контрольно-ревизионное управление Украины держит на жестком контроле использование бюджетных средств на объекты, которые готовятся в Донецке к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом сказал первый замглавы КРУВиктор Костюшко в Донецке сегодня во время совещания, передает Остров. «Донецк является одним из украинских городов, который принимает Чемпионат Европы по футболу 2012 года. Ввиду этого, работа сотрудников КРУ должна быть налажена так, чтобы каждая копейка, которая выделяется из местного или государственного бюджетов на эти мероприятия, тратилась по назначению», - сказал Костюшко. По его словам сотрудники КРУ должны «жестко реагировать в случае нарушений и на высшем уровне взаимодействовать с облгосадминистрацией». «О каждом моменте, неточности при использовании средств на подготовку к Евро-2012 информируйте главу ОГА и главу главКРУ», - сказал Костюшко, отметив, что главКРУ дважды в месяц информирует Кабинет министров и Минфин об использованных средствах на подготовку к Евро-2012. В свою очередь, присутствующий на совещании первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей Дергунов отметил, что на объекты Евро-2012, тратятся большие средства из госбюджета и «очень важно проверить правильность их использования».

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