Тигипко обещает за полтора месяца доделать Таможенный кодекс

Проект нового Таможенного кодекса Украины может быть представлен на рассмотрение в Верховную Раду уже через 1,5 месяца. Об этом сообщил вице-премьер-министр Сергей Тигипко в ходе общения с таможенными брокерами в Одесском морском торговом порту, сообщает «Интерфакс-Украина». По словам Тигипко, в ближайшее время разработанный специальной рабочей группой проект попадет на вычитку предпринимателям, которые непосредственно работают с таможней и знают ее работу изнутри. Вице-премьер также отметил, что новый Таможенный кодекс будет адаптирован к таможенным правилам ЕС и позволит внедрить систему «единого окна» при оформлении грузов. При этом другие органы, в том числе Служба безопасности Украины и Государственная налоговая администрация будут лишены возможности проверять контейнеры. Напомним, ранее глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский заявил, что для обсуждения положений Таможенного кодекса Комитет инициирует проведение Общественной коллегии при участии широких бизнес-кругов. Также для работы над документом Комитет создаст несколько рабочих групп, в состав которых войдут экспортеры и импортеры, а также перевозчики. Вместе с представителями бизнеса специалисты Госкомпредпринимательства отработают основные положения Кодекса .