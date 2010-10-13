Через 4 года украинскую энергосистему будет не узнать - Бойко

За ближайшие четыре года Украина планирует значительно развить альтернативную энергетику. Об этом на конференции «Украина: от кризиса к росту» в Брюсселе заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко, пишет УНИАН. «В ближайшие четыре года будет построено примерно 2 тыс. мегават (мощностей. – Ред.). Это заменитель примерно двух ядерных блоков энергией из ветра и солнца», – сказал министр. При этом Бойко отметил, что потенциал развития альтернативной энергетики в нашей стране очень большой и Украина готова рассмотреть любые предложения зарубежных партнеров. Напомним, немецкие инвесторы намерены вложить значительную сумму в развитие ветроэнергетики на Донетчине. В рамках проекта в течение года заработают 10 новых немецких ветроагрегатов, которые должны полностью покрыть потребности в электроснабжении Новоазовского района.