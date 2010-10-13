Украина хочет свалить на ЕС подготовку стратегии развития аграрного рынка

Украина планирует создать с Европейским союзом 9 рабочих групп для подготовки стратегии развития аграрного рынка. Об этом заявил на конференции «Украина: от кризиса к росту» в Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, сообщает УНИАН. «Мы будем работать над созданием девяти рабочих групп», - сказал он. Министр отметил, что эти рабочие группы, в частности, будут заниматься вопросами введения комплексной аграрной политики, гармонизации ветеринарного контроля и фитосанитарных норм, переоборудования диагностических центров, вопросами экологии, реформирования науки и образования, а также гармонизации законодательства в сфере земельных отношений. Присяжнюк также отметил, что Украина «детально изучила и продолжает изучать» опыт аналогичных процессов по реформированию аграрного рынка в странах восточной Европы во время их подготовки и присоединения к Евросоюзу. Он также напомнил, что Украина готовится к введению полноценного рынка сельскохозяйственных земель с 2012 года.