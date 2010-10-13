УЗА призвала Кабмин увеличить квоты на экспорт зерна

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась с открытым письмом к премьер-министру Украины Николаю Азарову, в котором призвала правительство отказаться от введения квот на экспорт кукурузы и увеличить объем квот на другие зерновые культуры. Об этом идет речь в открытом письме УЗА по поводу намерений правительства ввести квоты на экспорт отдельных видов сельскохозяйственных культур, которое в среду подписал президент УЗА Владимир Клименко. «Украинская зерновая ассоциация ознакомилась с проектом постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которых подлежит лицензированию до 31 декабря в 2010 г., и порядка выдачи лицензии». Мы полностью разделяем взволнованность правительства относительно роста закупочных цен на зерно на внешних рынках и необходимость обеспечения стабильности развития внутреннего рынка», - говорится в письме. В то же время, УЗА отмечает: «Учитывая баланс объемов экспорта, потребления и производства зерновых культур в Украине, введение квот на экспорт зерна является нецелесообразным. Поскольку это приведет к значительным потерям для производителей и экспортеров зерна и нарушения ими контрактных обязательств перед иностранными контрагентами. Как следствие, имидж Украины как одного из мировых лидеров по экспорту зерна будет запятнан». Кроме того, отмечается в письме, внедрение квот и процедуры лицензирования на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, в частности, зерновые, нарушает взятые Украиной на себя обязательства при вступлении в ВТО. Более того, внедрение квотирования экспорта зерновых нарушает положение Конституции Украины, законодательство о внешнеэкономической деятельности, об основах национальной безопасности Украины и о функционировании рынка зерна в Украине. В случае, если Кабинет Министров Украины все же решит вводить квоты, УЗА, учитывая проведенные расчеты целесообразности квотирования, призвало премьер-министра задействовать такие механизмы: 1) рассмотреть возможность увеличения квоты на экспорт пшеницы до 1,2 млн. тонн, ячменя до 0,75 млн. тонн. Квотирование экспорта кукурузы считать нецелесообразным. Данный уровень квот позволит максимально уменьшить убытки национальных производителей и экспортеров и даст возможность частично стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. 2) постановление о внедрении квотирования экспорта ввести в действие не раньше чем через месяц с даты его принятия. Это позволит избежать нарушения контрактных обязательств и инициирования встречных споров со стороны иностранных контрагентов. В связи со сложной ситуацией на рынке зерна УЗА призвала Азарова в кратчайший срок рассмотреть предложения Ассоциации, которые позволят максимально уменьшить негативное влияние от квотирования экспорта зерновых на национальных производителей и международный имидж Украины.