Правительство найдет общий язык с Митталом - Левочкин

Компания «АрселорМиттал», владеющая металлургическим комбинатом «Криворожсталь», и правительство найдут общий язык уже в ближайшее время. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Администрации Президента Сергей Левочкин, передает УНИАН. Левочкин напомнил, что Фонд госимущества Украины без согласования с правительством отсрочил выполнение инвестиционной программы компании «АрселорМиттал». «Реакция Генпрокуратуры была соответствующей», - сказал он. Глава АП считает, что естественно было бы вернуться к заключению нового инвестиционного соглашения. Левочкин подчеркнул, что позиция Президента Украины Виктора Януковича является принципиальной, и реприватизации металлургического комбината «Криворожсталь» не будет. Напомним, в июле 2010 года Генеральная прокуратура Украины подала иск к Фонду госимущества Украины и компании «АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх» об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 года. Вчера, 12 октября, Хозяйственный суд Киева прекратил рассмотрение дела по иску о признании незаконным Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи «Криворожстали».