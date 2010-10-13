«Газпром» подписал меморандум о «Южном потоке» с Румынией

«Газпром» подписал с румынской госкомпанией Transgaz S.A. меморандум о намерениях по подготовке технико-экономических расчетов прохождения «Южного потока» по территории Румынии. Об этом сообщает «Зеркало недели». Для выполнения данной задачи стороны договорились сформировать совместную экспертную группу. При условии положительных результатов технико-экономических расчетов «Газпром» и Transgaz выйдут с предложением о подписании в I квартале 2011 года российско-румынского межправительственного соглашения о сотрудничестве по «Южному потоку». Данное соглашение станет политической и международно-правовой основой для дальнейшей реализации проекта в Румынии, отмечает «Газпром». В случае подписания межправительственного соглашения, стороны предпримут необходимые усилия для того, чтобы в максимально короткие сроки заключить соответствующие договоренности на межкорпоративном уровне. Напомним, через территорию Румынии осуществляется транспортировка природного газа в Болгарию, Македонию, Турцию и Грецию. В 2009 году объем транзита в указанные страны составил 12,5 млрд кубометров.