Кабмин упорядочит выплаты чернобыльцам

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до конца года разработать изменения в Закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно упорядочения формулы определения размеров социальных выплат, в частности, исходя из размера прожиточного минимума. Целью поручения является «снятие социального напряжения среди пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, защита их прав и интересов», сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, до марта следующего года правительство должно после принятия согласованных решений подготовить и внести в установленном порядке в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (об определении размеров социальных выплат). В соответствии с поручением главы государства, в государственном бюджете до конца 2011 года должны быть предусмотрены, исходя из реальных финансовых ресурсов, расходы для обеспечения выполнения решений судов относительно социальных выплат для пострадавших от Чернобыльской катастрофы.