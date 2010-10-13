Азарову поручили срочно принять меры против инфляции

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству разработать план неотложных мер, направленных на замедление темпов инфляции и недопущение ухудшения жизни граждан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «С целью недопущения ухудшения уровня жизни граждан, снижения реальных доходов населения, превышения прогнозного годового уровня роста потребительских цен» премьер-министр Николай Азаров уже до 1 ноября 2010 должен проанализировать ситуацию на потребительском рынке, определить причины роста цен на продукты питания, возможное влияние сезонного фактора и, по результатам, разработать план неотложных мер, направленных на замедление темпов инфляции. Кроме того, глава правительства и председатель Нацбанка должны до 1 ноября текущего года принять меры по стимулированию повышения экономической активности в секторах, на продукцию которых наблюдается рост цен, в том числе путем содействия увеличению объемов кредитования субъектов хозяйствования. Председателю Антимонопольного комитета Украины Алексею Костусеву поручено до 1 декабря текущего года осуществить проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции относительно наличия согласованных действий субъектов хозяйствования, которые влияют на рост потребительских цен.