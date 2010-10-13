Деньги от продажи Укртелекома раздадут бизнесменам

Правительсто продает Укретелеком, чтобы рассчитаться с долгами по НДС и закрыть «разрывы» в бюджете. Об этом сообщил на брифинге глава администрации президента Сергей Левочкин, передает «Украинская правда» . «Решение принято с учетом того, что у нас огромная задолженность по НДС, которая сейчас реструктуризована и существует в виде облигаций. Но эти деньги надо как-то возвращать», - сказал Левочкин. Кроме того, по его словам, «благодаря деятельности наших предшественников система государственного бюджета была разбалансирована». «Кассовый разрыв государственного бюджета составлял 12% ВВП. Все это требует нахождения новых источников финансирования»., - добавил глава администрации. Левочкин также отметил, что «в бюджете нашими предшественниками была заложена сумма от продажи государственного имущества, которая на сегодняшний день выполнена на 15%». По его словам, Укртелеком стоит продать как можно быстрее, поскольку «технологии развиваются и конкуренция увеличивается, и этот актив станет еще дешевле».