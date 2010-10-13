Таможня будет оформлять грузы за два часа

Осуществление стандартного таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации не будет превышать двух часов. Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, это предусмотрено приказом Гостаможслужбы от 13 октября 2010 года №1205 «Об установлении временных нормативов таможенного контроля и оформления товаров по грузовой таможенной декларации». Приказом установлен также исчерпывающий перечень таможенных процедур, при выполнении которых время таможенного оформления может быть превышено. С целью фиксации реальных сроков таможенного контроля и оформления товаров приказом установлено требование регистрации всех предоставленных для оформления грузовых таможенных деклараций, внесения их электронных копий в базы данных таможенного органа. Введение временных нормативов таможенного контроля и оформления товаров по грузовой декларацией направлено на сокращение времени таможенного оформления и предупреждение необоснованных задержек оформления. Данный приказ разработан согласно Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, отмечается в сообщении.