Налог на депозиты не введут до 2014 года

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики принял решение отсрочить введение «налога на депозиты» до 2014 года. Об этом «Зеркалу недели» сообщил председатель комитета, народный депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник. По его словам, это связано с тем, что представители администрации президента высказали мнение о неготовности украинской банковской системы к введению такого налога. «В связи с тем, что украинская банковская система еще не до конца вышла из кризиса, было принято решение отложить введение этой нормы», — сказал он. Председатель комитета сообщил, что, по мнению представителей АП, введение налога на дивиденды привело б к уменьшению притока вкладов и ухудшению кредитования. Вместе с тем, по словам депутата, также одной из причин отказа от введения налога стала необходимость раскрытия банковской тайны при налогообложении. «Пока все, чего удалось добиться — отложить их введение на три года», — сказал Хомутынник. Парламентарий сообщил также, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов введения указанного налога с 2014 года. В частности, существует вариант, при котором налогообложению будут подлежать все депозиты, независимо от их суммы. При этом, налог на дивиденды ожидается на уровне налога на доходы физических лиц — 15-17%. В свою очередь, в предложенном правительством проекте Налогового кодекса предлагалось облагать доходы, полученные гражданами по депозитам на сумму свыше 200 тысяч гривен, 5%-м налогом. Доходы физических лиц размером свыше 10 минимальных зарплат (сегодня — 888 гривен, с 1 декабря—922 гривны) будут облагаться по прогрессивной ставке 17% при существующей сегодня плоской ставке 15%. Стоит отметить, что по данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 октября депозиты физических лиц составляли 257,6 миллиарда гривен. Вместе с тем, по данным источника «ЗН» в Нацбанке, около 150 миллиардов гривен из этой суммы принадлежат 3% вкладчиков. 7 октября Рада приняла кодекс в первом чтении. Премьер-министр Николай Азаров прогнозирует его принятие в целом не позднее первой декады ноября.