Украине не хватает 2 млн. тонн зерна

Председатель президиума Всеукраинской ассоциации пекарей Михаил Стадник заявляет, что в Украине на сегодняшний день дефицит продовольственного зерна составляет более 2 млн. тонн. Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции. «В Украине появились проблемы с продовольственным запасом зерна. Об этом свидетельствуют попытки правительства ввести квоты на экспорт зерна. Сейчас государству не хватает более 2 млн. тонн продовольственного зерна», - сказал он. По словам Стадника, страны Черноморского бассейна в этом году недобрали 42% продовольственной пшеницы. «Позиция Всеукраинской ассоциации пекарей одна – прежде всего, предоставлять муку из Аграрного фонда хлебозаводам, которые производят 50 и более процентов продукции для стабилизации ценовой ситуации на рынке хлебобулочных изделий. Мы обязательно обратимся в Генпрокуратуру, СБУ, к Президенту Украины с целью проверки процедуры выдачи муки из Аграрного фонда», - сказал Стадник. По последним прогнозам Минагрополитики, урожай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.