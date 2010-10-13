Польша решила «не мучиться» с контрактом Газпрома

Польское правительство решило не продлять действующий газовый 15-летний контракт с крупнейшим поставщиком этого топлива в страну ОАО «Газпром». Как передает УНИАН, об этом заявил сегодня польский вице-премьер-министр Вальдемар Павляк на пресс-конференции. «Не будем напрягаться и мучиться, чтобы изменять срок, поскольку в государстве нет спроса на долговременные решения (относительно поставок газа - ред)», - сказал он. Вице-премьер также отметил, что условия транзита российского газа через польскую территорию будут действовать до 2019 года, а не 2045-го, как было записано в утвержденном в феврале этого года договоре. Павляк сообщил, что очередной раунд российско-польских газовых переговоров состоится в это воскресенье, 17 октября, и выразил надежду, что сторонам в конечном итоге удастся подписать документ. По его словам, сторонам удалось найти решение, которое сняло замечания к контракту со стороны Европейской комиссии, которая заблокировала подписание утвержденного ранее документа. Павляк сказал, что поляки рассчитывают на уменьшение стоимости российского газа, отметив, что конкретные переговоры станут возможны после подписания документа. Он добавил, что Польша планирует увеличить ежегодную закупку газа в России на 2 млрд. кубометров до около 10 млрд. кубометров. Польша с января 2009 года пытается договориться с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в страну из-за дефицита, вызванного отказом выполнить контракт со стороны швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго», который в 2007-2008 годах поставлял в Польшу 2,3-2,5 млрд. кубометров газа.