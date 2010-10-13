Переговоры о продаже «Украины» России идут конструктивно

Переговоры с Россией по продаже крейсера «Украина» проходят в конструктивном русле, заявляют в Министерстве иностранных дел Украины. «В данный период проходят очень конструктивные и содержательные переговоры на уровне специализированных государственных структур, и вопрос находится полностью в их компетенции», - сообщил агентству «Интерфакс-Украина» директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин. Он добавил, что и Украина, и Россия настроены на скорейшее завершение переговоров, в ходе которых вопрос о цене остается далеко не определяющим. «Мы сожалеем о том, что некоторые СМИ неверно интерпретировали соответствующий комментарий МИД от 12 октября» - подчеркнул Волошин. Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на МИД, что проблемой в переговорном процессе является вопрос цены.