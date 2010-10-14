Катар за 100 млн долл. хочет купить кусочек Украины

Катар проводит переговоры с властями Аргентины и Украины по поводу покупки сельскохозяйственных земель для выращивания зерновых культур. Об этом заявил руководитель Катарской национальной программы продовольственной безопасности Махендра Шах, сообщает «Газета.ru». Данные переговоры являются частью плана Катара по инвестированию средств в сельхозпроекты за рубежом для обеспечения жителей эмирата продуктами питания. «Мы сделали предложения Бразилии и Австралии, а сейчас ведем переговоры с Аргентиной и Украиной. Эти страны готовы продать нам свои земли для выращивания зерновых», - сказал Шах. По словам министра, каждая из сделок с Аргентиной и Украиной оценивается в 100 млн долл.