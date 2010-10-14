Профсоюзы требуют ограничить размеры пенсий

В новом Налоговом Кодексе власть пытается утвердить двойное налогообложение пенсий, оставив при этом чрезмерно большие пенсии для отдельных граждан. Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, сообщает пресс-служба НФПУ. Якибчук отмечает, что любой налог на пенсионное обеспечение является неприемлемым, поскольку это будет означать двойную форму налогообложения. Он также считает, что внедрение 15% налога на часть пенсии является «попыткой властей узаконить чрезмерно высокие пенсии». «Сегодня размер средней пенсии составляет 1103 гривен, при этом большинство украинцев получают только минимальную пенсию, которая с 1 октября составляет 723 грн. В Налоговом кодексе предусмотрены пенсии, которые будут достигать почти 14 тысяч гривен», - подчеркивает Якибчук. В профсоюзах убеждены, что наибольший размер пенсии должен составлять не более десяти минимальных пенсий, и не может облагаться налогом. «На сегодняшний день семи тысяч гривен вполне достаточно для пенсионера, даже если он занимал высокий пост. Пенсии, которые являются выше этой суммы, однозначно, должны быть отменены», - считает глава НФПУ.