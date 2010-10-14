Минприроды выдвинуло претензии Львовскому нефтемаслозаводу

«Львовский опытный нефтемаслозавод» препятствует работе Минприроды по охране окружающей среды и предупреждению экологической катастрофы. Предприятие уже около 30 лет сливает свои отходы в местные водные резервуары, сообщает пресс-служба министерства. Согласно сообщению, предприятие, которое на сегодняшний день официально признано банкротом, планирует продать кислые гудроны, накопившиеся в процессе производственной деятельности завода. Гудроны просачиваются в подземные реки вблизи сел Збыранка и Сороки (Жовковский район). Местные жители страдают от загрязнения колодцев и воздуха. Также существует угроза утечки опасного вещества в реку Малаховка, впадающую в реку Полтва. Территория повышенного риска расположена на расстоянии 10 километров от Львова, где планируется проведение матчей Евро-2012. Наличие подобного объекта ставит под угрозу проведение европейского футбольного чемпионата. Минприроды уже готово приступить к экологической экспертизе резервуаров с целью определения технологического процесса ликвидации опасности. Для того чтобы избежать дополнительного загрязнения площади в районе «гудроновых озер», рядом с заводом необходимо немедленно обустроить соответствующую площадку для работы специалистов. Процесс сбора, транспортировки и утилизации химической жидкости должен проходить под жестким экологическим контролем специалистов.