Украинские строители не уступают лучшим мировым - Колесников

Вице-премьер-министр Украины Борис Колесников высоко оценил работу украинских строителей, которые задействованы в подготовке к финальной части Евро-2012. Об этом чиновник заявил сегодня, передает корреспондент «Главреда». «Что касается успехов, то самой высокой оценки (в подготовке к Евро. – ред.) заслуживают наши строители. В такое жаркое лето они сделали по существу невозможное. Я с полной ответственностью заявляю, что сегодня они не уступают лучшим строительным компаниям мира», - сказал Колесников. Вице-премьер отказался комментировать успехи и неудачи предыдущего правительства в вопросах подготовки к чемпионату. «Вы знаете, что предыдущая команда сегодня находится в оппозиции. Поэтому оценивать ее плюсы и минусы по меньшей мере глупо», - сказал Колесников.