Госбюджет планируют так, будто Налоговый кодекс уже принят - Литвин

Закон о Государственном бюджете на 2011 год будет принят до нового года, заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в интервью журналистам в четверг. По мнению спикера, у парламентарием «просто нет другого выхода». При этом Литвин напомнил, что поскольку Украина сотрудничает с МВФ, необходимо «соблюдать параметры, предусмотренные соответствующим соглашением», в частности, относительно дефицита бюджета, и сообщил, что правительство работает над разработкой проекта бюджета, который необходимо принять на новой налоговой базе. Литвин сообщил, что Минфин уже готовит проект бюджет так, будто уже окончательно принят Налоговый кодекс, «очевидно, с изменениями и дополнениями». Руководитель парламента отметил, что Налоговый кодекс должен быть готов к рассмотрению во втором чтении до пятого ноября текущего года.