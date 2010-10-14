На шлагбаумы у переездов потратят 2 млрд гривен

Правительство планирует разработать государственную программу с целью обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Об этом сообщил сегодня первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, передает УНИАН. По словам Клюева, в соответствии с этой программой, на первом этапе государство профинансирует обустройство шлагбаумами всех без исключения переездов через железнодорожные пути. Второй этап реализации программы предусматривает сооружение мостов и путепроводов через железнодорожные пути с целью полной ликвидации всех переездов. Клюев также заявил, что реализация этой программы будет стоить около 2 млрд. грн. Напомним, за последние двое суток в Украине произошли по меньшей мере три ДТП на железнодорожный переездах. В них погибли около 50 человек. Наиболее масштабная авария произошла 12 октября в г. Марганец Днепропетровской области, где в результате столкновения локомотива и автобуса погибли 44 человека.