Кабмин назначил ответственного за деньги малого бизнеса

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2010 году средств, предусмотренных в Государственном бюджете для микрокредитования субъектов малого предпринимательства. Это предусмотрено правительственным постановлением от 12 октября 2010 г. №923, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина. Главным распорядителем средств, согласно документу, определен Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, получателем – Украинский фонд поддержки предпринимательства. Кредитование будет осуществляться по ставке на уровне 1,5% учетной ставки Национального банка Украины, которая действует на дату заключения договора в размере: от 50 до 100 тыс. грн. - на срок до одного года, от 100,001 до 250 тыс. грн. - на срок до трех лет с отсрочкой возврата основной суммы долга до одного года. Средства будут предоставляться малому бизнесу для производства, переработки, реализации продукции, приобретения техники, новых технологий и т.д. Средства не будут предоставляться предприятиям-банкротам или же предприятиям, имеющим задолженность перед Пенсионным фондом или бюджетом.