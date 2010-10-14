Янукович одобрил выплату зарплаты дважды в месяц

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №2559–VІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы». Об этом сообщает официальный сайт главы государства. 23 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы». Данным законом изложена в новой редакции статья 115 Кодекса законов о труде Украины. Предусмотрено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно, не реже двух раз в месяц через промежуток времени, который не превышает шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней по истечении периода, за который осуществляется выплата.