Частные предприниматели угрожают Украине дефолтом

Идее повысить допустимый объем дохода предпринимателей, работающих на упрощенном налогообложении противятся вице-премьер Сергей Тигипко и замминистра финансов Татьяна Ефименко. Об этом сообщил глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, передает «Украинская правда» . Он сообщил, что на совещании по Налоговому кодексу, в котором принимали участие вице-премьер Борис Колесников, Тигипко, Бродский и ряд представителей бизнеса, Колесников выступил за то, чтобы повысить допустимый объем дохода для плательщиков единого налога с 300 до 500 тысяч гривен. Однако, Тигипко и Ефименко высказались категорически против неё. «Мол, планка в 300 тысяч - это жесткое требование МВФ и если мы его не соблюдем, Международный валютный фонд разорвет с нами соглашение. А это может грозить Украине дефолтом», - рассказал Бродский.