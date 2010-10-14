Кабмин пустил 50 млн. грн. «на базары»

Кабинет министров Украины выделил Министерству аграрной политики 50 млн. грн. для поддержки по созданию оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. Текст документа размещен на сайте КМУ. Средства выделены за счет средств Стабилизационного фонда на безвозвратной основе. Согласно документу, указанные средства используются согласно Порядку использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для предоставления государственной финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 29 сентября 2010 г. № 893.