Укртелеком скорее всего купит Ахметов – аналитики

Условия приватизации госпакета акций ОАО «Укртелеком», делают, по мнению аналитиков, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина» крупнейший в стране холдинг СКМ и российскую телекоммуникационную группу МТС его наиболее вероятными покупателями. Согласно утвержденным во вторник правительством условиям приватизации, к конкурсу по продаже 92,79% акций оператора со стартовой ценой 10,5 млрд грн не будут допущены компании, чьи доходы от предоставления услуг связи в Украине за предшествующий продаже финансовый год превышают 25% общей суммы доходов полученных от предоставления таких услуг по всей стране. Согласно данным Госкомстата, по итогам 2009 года доходы операторов связи в Украине составили 43,25 млрд грн, в том числе доходы крупнейшего оператора связи ЗАО «Киевстар GSM» – 11,59 млрд грн, или 26,8% общего объема рынка, что исключает его из списка возможных покупателей. Доходы второго по величине оператора рынка мобильной связи ЧАО «МТС-Украина», 100%-ной дочки МТС были заметно ниже – 8,17 млрд грн, или 18,9% объема рынка, что делает его участие в конкурсе возможным. Годовой доход подконтрольной СКМ группе Vega за прошлый год составил около 800 млн грн, а ООО «Астелит», в котором СКМ контролирует 45% - 2,74 млрд грн. К тому же правительство решило не допускать к приватизации «Укртелекома» компании, в капитале которых украинскому или иностранным государствам прямо или опосредованно принадлежит свыше 25%. Это условие отсекает от участия в конкурсе российскую госкомпанию «Связьинвест» и подконтрольный ей «Ростелеком», которых эксперты называли в числе потенциальных покупателей. Не смогут претендовать на покупку ряд европейских операторов: Deutsche Telekom, France Telecom, норвежский холдинг Telenor и шведский TeliaSonera. Также исключается из списка потенциальных участников холдинг Vimpelcom Ltd, владеющий «Киевстаром», поскольку Telenor владеет в нем 36%-й долей.