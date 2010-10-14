Россия даст 4 млрд долл. на строительство АЭС под Хмельницким

Сбербанк России готов открыть кредитную линию для финансирования части проекта строительства в Украине третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, стоимость которого оценивается в $4 млрд. Такое заявление сделал президент-председатель правления банка Герман Греф на пресс-конференции в Киеве, передает «Зеркало недели» . «Для нас такие суммы не являются исключением из правил, $4 млрд — это те суммы, которые мы финансируем», — сказал он, уточнив, что за этот проект может взяться и синдикат финансовых институтов. Греф также отметил, что Сбербанк может изучить вопрос об отказе от государственных гарантий займа в качестве одного из условий соглашения. «Можно ли структурировать сделку без гарантий? Можно, но это требует серьезной работы и подключения российского участника», — указал он, уклонившись от комментариев возможного договора, сославшись на предварительный характер консультаций. Украино-российское соглашение о сотрудничестве в проекте строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС было заключено в начале июля 2010 года. В апреле глава правительства России Владимир Путин озвучил готовность выделить заём для финансирования работ в размере $5-6 млрд. На данный момент в Украина эксплуатируются четыре АЭС — Хмельницкая, Запорожская, Ровенская и Южно-Украинская.