Украинская экономика впала в депрессию

Окончание года – время для подведения итогов. Наверное, больше всего уходящий год запомнится финансово-экономическим кризисом. Справилось ли руководство страны с этим испытанием? Что следовало сделать и что не было сделано? Каковы основные экономические риски следующего года?

На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» ответили: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина и экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко.



Главная причина экономического неуспеха Украины – закрытая экономика



Олег Устенко: «Почему 2009 год был таким сложным? Почему Украина пострадала сильнее, чем другие мировые экономики? В Международном фонде Блейзера выделили несколько причин.

Основная причина состоит в том, что Украина является малой, открытой экономикой, недостаточно диверсифицированой, доля экспорта в ВВП занимает порядка 50%, 60% в нем занимают товары с низкой добавленной стоимостью – минералы, химическая продукция, металлургия. Очевидно, что любые колебания, которые мы видели на мировых рынках, должны были негативно отразиться на экономике Украины, что мы и наблюдали.

Следующий урок, который мы могли бы вынести из 2009 года, состоит в том, что, несмотря на постоянные заявления по поводу европейской интеграции Украины, к сожалению, это все остается словами. Если посмотреть на структуру нашей торговли, то доля групп стран ЕС в нашем внешнеторговом обороте постоянно уменьшалась с 38% до 26%, с параллельным ростом доли стран СНГ с 25% до 35%. То есть произошло смещение акцентов, вектор явно ушел из Европы в СНГ».

«На протяжении года мы наблюдали девальвацию гривни, которая была одной из самых глубоких в мире. С одной стороны, это проблема, с другой стороны, без этого не удалось бы избавиться от тех внешних торговых дисбалансов, с которыми Украина входила в кризис».



Риски прошлые и будущие



Олег Устенко: «Один из важных рисков и уязвимостей, которые у нас были в 2009 году, это дефицит счета текущих операций, которые мы прогнозировали до кризиса на уровне 24 миллиардов долларов. В общем-то, этот риск ушел. Мы считаем, что в 2010 году как такового риска дефицита счета текущих операций не будет. Наш прогноз на 2010 год состоит в том, что мы будем в профиците по нашему счету текущих операций.

Что касается группы риска, которая сработала в 2009 году, - это огромные задолженности, которые есть у Украины. Я в данном случае имею в виду не только украинский суверенный долг, а и украинские долги, которые были сделаны частным сектором - банковским и корпоративным, - который резко увеличился, начиная с 2006 года до больше чем 100 миллиардов долларов. Этот риск переносится на 2010 год.

С программой Международного валютного фонда удалось реструктуризировать порядка 75-80% наших долгов. Общая задолженность не была выплачена полностью, долги переместились на будущие периоды времени. По нашим оценкам, в 2010 году Украина должна будет вернуть порядка 30 миллиардов долларов, но это теоретическая потребность - то, что необходимо теоретически выплатить. 20 миллиардов из них - это краткосрочные долги, 10 миллиардов – краткосрочная порция долгосрочных долгов. Очевидно, что это колоссальный уровень риска для экономики Украины, для стабильности денежной единицы - гривни, и этот риск переносится на 2010 год».

«Похоже, до формирования новой администрации кредиторы будут занимать выжидательную позицию, никто не будет просить немедленного возврата денег, будет идти реструктуризация.

По нашим прикидкам, в 2010 году мы можем рассчитывать на порядка 10 миллиардов долларов финансирования со стороны международных финансовых институций. Мы предполагаем, что до выборов они также займут выжидательную позицию, и до формирования новой администрации не будут предоставлять никаких кредитов и финансовой помощи».

«Что касается следующей группы риска, которая явно показала себя в 2009 году и тоже переносится на 2010 год, – это слабость украинского банковского сектора. Ни для кого не секрет, что кредиты на протяжении 2006-2008 годов росли слишком быстро - порядка 70%. Это колоссальная сумма роста кредитования, которую не может себя позволить практически ни одна страна без того, чтобы не росли так называемые некачественные кредиты - то, что мы наблюдали в условиях украинской экономики.

Мы вошли в кризис в конце 2008 года с 14% проблемных, некачественных кредитов. По разным оценкам, сейчас количество некачественных кредитов увеличилось до 30-40%. Это серьезный рубеж, который показывает, что проблемы есть, и они будут продолжаться на протяжении 2010 года. Банковский сектор остается слабым».



Новый Президент должен стать «провайдером» непопулярных мер



Олег Устенко: «Мы думаем, что так или иначе необходимо будет проводить большое количество непопулярных реформ. Тот, кто придет к власти, должен будет взять на себя роль «провайдера», который проводит непопулярные реформы. К сожалению, есть масса проблем: проблемы, связанные с бюджетом, с НАК «Нафтогазом», есть более серьезные проблемы, связанные с конкурентоспособностью украинской экономики.

2010 год имеет большое количество рисков, хотя часть рисков 2009 года остается в 2009 году. 2010 год, на наш взгляд, - это год вызовов, год необходимости проведения непопулярных реформ. Это год необходимости возобновления доверия. Восстановить его нелегко – для этого нужны продуманные, правильные действия со стороны всех ветвей власти».



2009 год – год экономической депрессии



Ярослав Жалило: «Проблемы, о которых говорил господин Устенко, подтверждают, что украинская экономика пока вряд ли может демонстрировать какую-то существенную позитивную динамику по выходу из кризиса.

Если 2008 год стал для Украины годом экономического кризиса, то 2009 год мы называем годом экономической депрессии. Отличие депрессии от кризиса заключается в том, что у кризиса относительно короткий срок действия. Депрессия может носить длительный характер.

Фактически перерасти в следующую фазу цикла, в фазу оживления, она может только в том случае, если выполнит свои макроэкономические функции. Эти макроэкономические функции - осуществление структурных изменений на рынках, повышение конкурентоспособности на рынках, обновление основного капитала, расчищение товарных запасов, и финансовая санация в экономике.

К сожалению, наш анализ демонстрирует, что на сегодняшний день в Украине нет предпосылок, которые позволили бы реализовать эту схему экономических функций. Мы можем говорить о том, что макроэкономическая среда у нас сохраняет, скорее, продепрессивные характеристики».



Депрессивный сценарий продолжается. Новых тенденций пока нет



Ярослав Жалило: «Удалось сохранить стойкость банковского сектора, но он остается сектором самим в себе. Отрыв между реальными финансовыми секторами не уменьшается, возможно, даже углубляется. На наш взгляд, если в Украине и в дальнейшем не состоится возобновление динамики экономического роста, то банковский сектор будет втягиваться в проблемы качества кредитов и проблемы ликвидности.

Валютный курс. Тут мы видим риски того, что в случае продолжения депрессивных тенденций в экономике могут возобновиться факторы девальвации. А это значит, что украинская экономика рискует втянуться в предкризисную модель экономического роста, ориентированную, прежде всего, на низкотехнологичный экспорт, который не может способствовать экономическому возрождению.

В случае продолжения депрессивных тенденций мы будем наблюдать существенное ухудшение в фискальном секторе как на центральном, так и на региональном уровне.

Наш анализ ситуации экономики 2009 года продемонстрировал, что, к сожалению, пока мы двигаемся по депрессивному сценарию, пока ситуация не дает оснований рассчитывать на то, что во внутренней экономике есть какие-то ростки новых тенденций, новых факторов, чтобы сломать негативные тенденции».



Ресурс «мягкой посадки» экономики исчерпывается



Ярослав Жалило: «Исчерпывается ресурс «мягкой посадки» экономики за счет потребительского спроса. Если посмотреть на первые месяцы кризисы, на первую половину текущего года, мы видим, что «мягкая посадка» была присуща тем отраслям, которые, в первую очередь, ориентированы на потребительский спрос, в то время как инвестиционные, экспорто-ориентированные отрасли падали.

К сожалению, сейчас мы видим, что происходит, во-первых, резкое снижение динамики номинальных доходов населения – у реальных доходов населения сегодня негативный показатель. Происходит падение объемов и рост стоимости потребительского кредитования населения.

За 11 месяцев текущего года оборот розничной торговли по сравнению с 11 месяцами прошлого года уменьшился на 16,5% - это признак того, что, к сожалению, сегодня потребительский спрос теряет свой потенциал. Параллельные расчеты экспортной ориентированности украинской экономики это подтверждают.

По нашим расчетам, несмотря на стремительное падение спроса на внешних рынках, на резкое падение экспорта, экспортоориентированность ведущих отраслей экономики возросла.

К сожалению, наблюдаются факторы падения инвестиционной активности. По данным полугодия, динамика инвестиций негативная. Происходит стагнация инвестиционного кредитования - если объем кредитования показывает позитив, то, в первую очередь, это позитив по коротким кредитам. Часть средне- и долгосрочных кредитов активно уменьшается. Это все, к сожалению, тормозит реализацию конструктивного элемента экономической депрессии, который, собственно, и должен перевести экономику в этап оживления».



Необходимо возобновить связь монетарной и фискальной политики, которые пока работают в «противофазе»



Ярослав Жалило: «На данном этапе, если говорить об ориентировании экономической политики, главным, ключевым, решающим ориентиром должно быть скорейшее восстановление динамического экономического роста. Мы допускаем, что на первом этапе это может быть даже рост на экстенсивных принципах. Я думаю, что это необходимо для того, чтобы обеспечить текущую стабильность экономики. Но если говорить о среднем и долгосрочном периодах, это однозначно должен быть рост на основе структурно обновленной экономики. Только в этом случае мы можем выйти не на такой слабый всплеск, а на стабильный процесс посткризисного восстановления в посткризисном мире, который, кстати, тоже меняется.

Ключевым, как по мне, будет восстановление взаимосвязи, которая сегодня почти утеряна, между монетарной и фискальной политикой, а также согласование монетарной и фискальной политики в антикризисной и антидепрессивной политике. На сегодняшний день фискальная и монетарная политики работают практически в противофазе, когда монетарная политика начинает гасить те стимулирующие моменты, которые вытекают из реализации бюджетных расходов, и наоборот, когда реализация бюджетных расходов провоцирует продепрессивные шаги со стороны монетарной политики, со стороны Национального банка.

К сожалению, говорить о том, что в Украине будет сформирована адекватная антидепрессивная политика, не приходится».



В Бюджет-2009 «с неба» упали 14,1 миллиарда гривен



Ирина Щербина: «Говорить об окончательных цифрах выполнения Государственного бюджета еще рано, потому что последние данные, опубликованные на сайте Государственного казначейства Украины, датированы 1 декабря нынешнего года.

Месяц назад мы обсуждали данные выполнения Госбюджета по итогам 10 месяцев. Тенденция сохранилась. В целом мы не можем говорить о каком-то значительном недовыполнении Государственного бюджета. Если смотреть на отчеты Госказначейства, то на сегодняшний день отставание, по сравнению с годовым планом, может быть на уровне 10-15%.

Конечно, это означает, что эти средства не будут профинансированы в бюджетную сферу. С другой стороны, это не настолько критично, чтобы говорить о секвестре бюджета, то есть о тотальном, существенном сокращении расходов Государственного бюджета.

В ноябре резко увеличились поступления в бюджет. Источник поступления неизвестен. Это поступления, которые не были запланированы. В ноябре они составили 14,1 миллиарда гривен. Именно благодаря этому значительно выросло выполнение Государственного бюджета. Поскольку расшифровки нет, я не буду даже делать предположения, что это может быть, но это явно какая-то одноразовая сумма, которая не относится к экономической деятельности страны. Без этих поступлений недопоступления в Государственный бюджет составляли бы 16-18%».



Деньги МВФ поддерживают Госбюджет



Ирина Щербина: «Всем известно, что были получены достаточно большие средства – свыше 40 миллиардов внутренних и свыше 40 миллиардов долларов внешних заимствований, из которых значительная часть – средства МВФ. Мы знаем, что из 16,4 миллиардов долларов, подписанных с МВФ, 10,6 мы уже получили, из них 4,5 – еще в 2008 году, а остальные – уже в 2009 году.

Поскольку из второго и третьего транша почти все средства были направлены в Государственный бюджет, за счет них происходит определенная поддержка состояния выполнения Государственного бюджета. Без этих средств ситуация была бы сложнее».



Бюджет-2010 целесообразнее принять после выборов – меньше соблазна потратить государственные деньги на собственный пиар



Ирина Щербина: «Проект бюджета, поданный в сентябре, основывался на достаточно оптимистичном прогнозе – на росте ВВП на 23,2% и инфляции 9,7%. За третий квартал падение ВВП составило почти 16%, инфляция – 111,3%. Поэтому, конечно, этот прогноз не может быть использован сегодня в качестве базы для расчетов Государственного бюджета. Безусловно, его нужно будет переделывать.

Хочу напомнить, что в ноябре этого года правительство предприняло попытку Постановлением несколько изменить эти показатели, но, к сожалению, Постановление – это не законный путь. Законный путь – это Закон «О Государственном бюджете Украины». Надеюсь, что он будет принят сразу после президентских выборов. До этого страна будет жить по Временному расписанию. Это неплохой вариант, учитывая большую политическую активность вокруг бюджетного процесса. Потому что при такой политизированности бюджета лучше тратить согласно Расписанию, 1/12 на самые необходимые расходы, чем попасть в ситуацию, когда у всех возникнет соблазн тратить эти бюджетные средства на цели избирательной кампании.

По нашей оценке, учитывая падение экономики, бюджет 2010 года тоже будет трудным. Нельзя прогнозировать доходы ни на уровне 359 миллиардов, как это прогнозировалось в проекте Закона, ни на уровне 328 миллиардов, как это предлагалось упомянутым Постановлением. Мы считаем, доходы на уровне 300-310 миллиардов были бы очень хорошим результатом».



Неправильный «диагноз» и «лечение» дали «осложнение»: системный кризис



Сергей Яременко: «Я прослушал выступления своих коллег, и складывается впечатление, что в принципе как-то у нас все хорошо. Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что все намного опаснее и сложнее.

Говоря о конце года, не совсем правильно говорить о каком-то отдельном секторе экономики, ибо необходимо говорить, откуда происходит источник заражения и что является основой общего заболевания «организма».

Мы должны говорить о том, что мы вошли в системный кризис. Тот зародыш кризиса, который мы наблюдали в начале 2008 года, не был вовремя замечен, «диагноз» был поставлен неправильно, не было должного «лечения», и поэтому он и перешел в системный кризис».



Кризис методологии страшнее системного кризиса экономики



Сергей Яременко: «Системный кризис в экономике - это не самое страшное по сравнению с системным кризисом методологии. Я имею в виду, что системный кризис касается и тех методов, которыми пользуется власть. Мы как страна не нашли модели выхода из кризиса или хотя бы его наиболее легкого и плавного сдерживания.

Уже на фоне обозначившегося кризиса в развитых странах, мы продолжали пользоваться моделью увеличения денежной массы, денежного спроса и снижения процентных ставок – моделью, которая во всем мире привела к образованию «пузыря».

Самое страшное, что мы продолжаем пользоваться теми же методами, которые были характерны для периода роста «пузыря». Он не приемлем для такой экономики, он должен быть изменен. Кстати, виновники этого «пузыря», пытаются найти способы, которые бы отражали новую конфигурацию экономической политики. Даже в ущерб либеральным взглядам, они пользуются отчасти кейсианскими моделями, предусматривающими жесткое вмешательство государства в экономические процессы».



Чем наш станок хуже станка Обамы?



Сергей Яременко: «Источник дальнейшего роста нашей экономики находится внутри страны - это только внутренняя эмиссия. У таких стран, как наша, с переходной экономикой, осталось преимущество: мы не достигли того уровня развития, как передовые экономики, и у нас есть запас роста.

Поэтому нужно только воспользоваться правильным денежным инструментарием. Чем наш станок хуже станка Обамы? Яркое подтверждение такой позиции - самостоятельные действия Китая, который продолжает быть субъектом международных отношений, субъектом в собственной стране, и на фоне общего падения, депрессии в мире, у него 8-9% роста».



Монетарная и экономическая власть действуют автономно, в результате виноватых нет



Сергей Яременко: «У нас есть раздвоение монетарной и экономической властей. Это очень хорошая позиция, при которой никто ни за что не отвечает. У нас власть построена таким образом, что в целом за экономическое развитие у нас нет ответственного.

С сожалением мы должны констатировать, что ничего хорошего мы не заложили ни в начало, ни в первую половину 2010 года по возможностям экономического роста.

С каждым месяцем у нас будет уменьшаться возможность кредитования на фоне заявлений о его оживлении, потому что заложены методологические и экономические предпосылки, которые не дают оснований для этого.

Курс гривни не имеет никаких оснований для укрепления. Он укрепляется искусственными мерами денежного голода, за счет полного отмирания экономики.

НБУ, отчитываясь в конце года, будет с достоинством говорить о том, что он добился стабилизации курса, а в это время экономика будет умирать. За экономическую часть отвечает правительство – отвечает противостоянием на нашем политическом «поле». Достигать таким путем своих политических целей - это преступление перед Украиной». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: В 2010 году Украина должна отдать долгов на $30 млрд. Украинская экономика впала в депрессию - эксперт Бюджет-2009 недовыполнят на 10-15% - эксперт Украине надо брать пример с Китая: печатать деньги