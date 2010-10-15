Бродский предлагает ввести фиксированный налог для теплиц

Госкомпредпринимательства инициирует введение фиксированного налога для сельхозпроизводителей, выращивающих продукцию в теплицах. Об этом сообщает пресс-служба комитета. Согласно сообщению, соответствующие изменения будут внесены в проект Налогового кодекса Украины. Речь идет о возможности перехода на уплату фиксированного сельхозналога субъектов хозяйствования, которые специализируются на производстве (выращивании) и переработке продукции растениеводства на закрытом грунте. Базой налогообложения предлагается определить доход налогоплательщика, а ставку налога установить в размере 2% налогооблагаемой базы. Сегодня сельскохозяйственные товаропроизводители, которые специализируются на производстве и переработке продукции растениеводства на закрытом грунте, в том числе грибов, не имеют возможности зарегистрироваться плательщиками фиксированного сельскохозяйственного налога, поскольку объектом налогообложения является площадь сельскохозяйственных угодий.