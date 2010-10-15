США видит в Украине большую проблему для своего бизнеса

Американцы считают, что в Украине их бизнес сталкивается с большими проблемами. В частности, с возвратом НДС, оценкой товаров на таможне и квотами на экспорт зерна. Об этом заявила сопредседатель совета, заместитель торгового представителя США Мириам Сапиро, передает «Зеркало недели». «Есть немало проблем. Упомяну введение квот на экспорт зерна. Этот решение ставит под вопрос надежность Украины как поставщика зерна, а также может вступить в противоречия с обязательствами Украины как члена ВТО», — пояснила она. «Правительство сообщило о разработке проекта постановления, касающегося вопроса экспорта зерна. Нам пообещали, что изучат наши замечания, чтобы этот документ соответствовал обязательствам Украины как члена ВТО. Я очень надеюсь, что это будет так», — сообщила Сапиро. Кроме того, Сапиро напомнила о существующих проблемах с возвратом НДС. «Как вы знаете, возврат происходит не должным образом, и уже накопилась значительная сумма задолженности», — отметила она. Также Сапиро сообщила, что между американскими представителями и украинским правительством идут переговоры об упрощении таможенных процедур, поскольку американцы в Украине сталкиваются с проблемой оценки товара. «Когда Украина присоединилась к ВТО, она понизила таможенные тарифы. Но, как стали отмечать американские компании, снизив пошлину, вы начали завышать таможенную стоимость ввозимых товаров», — говорит она.