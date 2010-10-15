«Банк Форум» Commerzbank Group наращивает финансовые мощности

15 октября 2010, 12:20

До конца 2010 года уставный капитал ПАО «Банк Форум» Commerzbank Group вырастет на 1,5 млрд грн - до 5,935 млрд грн. Такое решение было принято на собрании акционеров 14 октября 2010 г. Увеличение капитала будет осуществлено путём частного размещения простых именных акций среди акционеров банка. Это уже второе наращивание финансовой базы ПАО «Банк Форум» Commerzbank Group за год. В сентябре 2010 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины зарегистрировала увеличение уставного капитала банка почти в два раза, на 2,175 млрд. грн – до 4,435 млрд. грн. В результате этого размещения доля Commerzbank в уставном капитале Банка Форум составила 94,52%. «Наращивание финансовых мощностей стало возможным благодаря немецкой банковской группе Сommerzbank, которая является нашим основным акционером. Наши акционеры поддерживают нас и проводят увеличения уставного капитала строго по графику. Увеличение финансовой базы позволит нам стать ещё более устойчивыми. Теперь наши клиенты смогут быть ещё больше уверены в том, что Банк Форум - это немецкая надёжность и постоянство», - прокомментировал результаты собрания Ярослав Колесник, председатель правления ПАО «Банк Форум» Commerzbank Group. Решение акционеров об увеличении уставного фонда ПАО «Банк Форум» эксперты оценивают положительно. «Уставные деньги обычно идут на развитие бизнеса, увеличение ликвидности банка, его эффективности, улучшение качества услуг. Поэтому укрепление ресурсной базы означает надёжность, уменьшение рисков, что, в свою очередь, приведёт к увеличению доверия к Банку Форум и банковской системе в целом», - такое мнение высказал Борис Соболев, председатель Совета Украинского Кредитно-Банковского Союза. Наращивание уставного капитала – это первые шаги на пути к глобальной реформе банковского сектора (Базель-3), одобреной Базельским комитетом по банковскому надзору 12 сентября этого года. Согласно программе, устойчивость финансовых учреждений необходимо укреплять путём увеличения ликвидных резервов и улучшения качества портфелей. И хотя новые требования к структуре активов и капиталу вступят в силу только в 2013-м году, банкам уже сейчас следует готовить платформу под будущие резервы. «Международная группа, к которой принадлежит Банк Форум, будет выполнять требования и пожелания «Базеля-3». На сегодняшний день они прописаны мировыми структурами (в том числе – и двадцаткой наиболее развитых стран мира) для предупреждения финансовых кризисов, которые у нас произошли с 2008-го года. В Украине Банк Форум является одним из банков-флагманов, показывая, как избежать будущих финансовых кризисов», - считает Борис Соболев. Международные эксперты оценивают финансовое состояние банка по параметрам надёжности, ликвидности и эффективности как «выше среднего». 28 сентября 2010 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО «Банк Форум» в иностранной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом, что отражает наличие существенной потенциальной поддержки со стороны иностранных владельцев. 13 октября международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service улучшило прогноз рейтинга ПАО «Банк Форум» до «стабильного» вслед за аналогичным улучшением прогноза суверенного рейтинга Украины.

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