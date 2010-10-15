Нацбанк констатирует сезонное оживление экономики

Ускорение роста в торговле и транспорте и замедление спада в строительстве и сельском хозяйстве в сентябре свидетельствуют о начале сезонного оживления экономики, считает руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий, передает Зеркало недели. «Показатели Госкомстата показывают, что углубления зафиксированного в августе экономического ослабление в сентябре не произошло. Июльско-августовское замедление начало постепенно преодолеваться», — сказал сегодня Литвицкий. Он уточнил, что в сельском хозяйстве спад стал меньше на 2,8 процентных пункта и составил по итогам 9 месяцев 1,3%, однако если учесть ухудшение базы сравнения, то в отрасли фактически произошел рост на 1,6%. По его словам, в строительстве по итогам девяти месяцев этого года спад стал наименьшим за последние два года: 12,6% по сравнению с 14% месяцем ранее. Он подчеркнул, что динамика роста на транспорте в сентябре вернулась к двузначному значению: до 10,4% с 9,4% по итогам августа, а с учетом базы динамика стала лучше на 2,4 процентных пункта. Он уточнил, что пока неизвестны результаты работы промышленности в сентябре, однако по другим отраслям, в особенности по транспорту, можно предположить, что они будут также позитивными.