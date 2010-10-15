В Москве закончили слушать первую часть дела ЮКОСа

Гособвинение на втором процессе против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева закончило излагать свою позицию по первому эпизоду уголовного дела. Как передает Радио Свобода, речь идет об обвинении в хищении акций «Восточной нефтяной компании». Сообщается, что прокурор приступил к анализу доказательств по следующему эпизоду дела, инкриминируемому подсудимым, – хищению нефти. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжаются прения сторон на процессе по второму уголовному делу против Ходорковского и Лебедева, которые уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в экономических преступлениях.