«Нафтогазу» дали еще 5 млрд гривен

Кабмин увеличил уставный фонд «Нафтогаза» на 5,776 млрд до 29,941 млрд гривен. Об этом говорится в постановлении правительства №935 от 12 октября 2010 года, опубликованном сегодня. Правительство внесло соответствующие изменения в устав «Нафтогаза» и поручило Минтопэнерго принять меры для регистрации этих изменений. Правительство также внесло изменения в свое постановление №1408 от 23 декабря 2009, сократив увеличение уставного фонда «Нафтогаза» путем дополнительной эмиссии с 12 млрд до 5,775 млрд гривен.