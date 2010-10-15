Инфляция в еврозоне достигла максимума

Статистическое управление Европейского союза представило данные, согласно которым рост потребительских цен в еврозоне ускорился в сентябре до 1,8% в годовом исчислении — максимального уровня с ноября 2008 года. В августе инфляция составляла 1,6%, передает «Зеркало недели». Предварительные данные также предполагали увеличение потребительских цен в прошлом месяце на 1,8%, таким же был и прогноз экспертов. Относительно августа цены повысились на 0,2%, как и ожидалось. Стоимость энергоносителей выросла в сентябре на 7,7% по сравнению с подъемом на 6,1% в августе. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, в прошлом месяце составила 1% в годовом исчислении. Между тем укрепление евро относительно доллара США, составившее за последние три месяца 8,9%, привело к снижению стоимости импорта в еврозоне. Согласно прогнозу ЕЦБ, инфляция в еврозоне в 2010 году составит порядка 1,6%, в 2011 году — 1,7%. Напомним, 12 октября Николай Азаров сообщил, что инфляция в стране составляет 2,9%, — а не 58-59%, как ранее заявила лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «Это совсем не повод для паники и раздувания ажиотажа на потребительском рынке», — заверил премьер-министр.