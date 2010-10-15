МВФ доволен работой Кабмина

Международный валютный фонд готовит новую миссию для работы в Украине. Об этом директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кае заявил в телефонном разговоре с главой государства Виктором Януковичем, передает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили ход выполнения программы сотрудничества Украины и МВФ. Стросс-Кан отметил прогресс в выполнении правительством Украины этой программы, в частности относительно параметров дефицита госбюджета. Он также информировал Президента, что в настоящее время готовится новая миссия МВФ для работы в Украине. Стороны отметили, что сегодня имеются все основания говорить о продолжении эффективного сотрудничества Украины и МВФ. Напомним, программа сотрудничества с МВФ предусматривает выделение Украине кредитов на общую сумму 15,15 млрд. дол. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.