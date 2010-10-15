«Укрзалізниця» немного обновит локомотивы до конца года

До конца 2010 года Укрзалізниця планирует приобрести 16 единиц техники для локомотивного хозяйства. Речь идет о приобретении новых тепловозов и электровозов, сообщает пресс-служба предприятия. В частности, предполагается закупить 13 грузовых электровозов (8 постоянного и 5 переменного тока), 2 пассажирских электровоза переменного тока и 1 маневровый тепловоз. В настоящее время уже заключены соглашения на изготовление и поставку 5 грузовых электровозов с ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и договор на поставку 3 грузовых электровозов с грузинским предприятием АО «Електровозобудівник». Еще 8 единиц техники будет приобретено после проведения процедур государственных закупок.