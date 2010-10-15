Швейцария заканчивает строительство подземного туннеля сквозь Альпы

В Швейцарии завершается прокладка железнодорожного туннеля через Альпы, который станет самым длинным в мире. Рабочим осталось прорубить проход через последние несколько метров горной породы на глубине в 2000 м под землей. Об этом сообщает Би-би-си. Финальную часть работу покажут в прямом эфире по швейцарскому телевидению, а также на совещании министров транспорта стран ЕС, которое пройдет в пятницу в Люксембурге. Движение поездов по туннелю начнется в 2017 году; за счет него на час уменьшится время пути между Миланом и Цюрихом. В настоящее время самый длинный железнодорожный туннель в мире, Сэйкан, соединяет японские острова Хонсю и Хоккайдо. Его длина – 53,8 км. Второе место занимает туннель под проливом Ла-Манш между Великобританией и Францией - 50 км. В строительстве Готарда принимали участие 2500 человек, восемь рабочих погибли.