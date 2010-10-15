Аграрные организации призвали Кабмин не вводить ограничения на экспорт зерна

Аграрный союз Украины, Украинская зерновая ассоциация, Украинская аграрная конфедерация и Ассоциация фермеров Украины провели совместную пресс-конференцию, на которой призвали правительство не принимать проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которых подлежит лицензированию до 31 декабря в 2010 г., и порядка выдачи лицензии». Аграрная отрасль, отмечали участники пресс-конференции, на сегодня является наиболее конкурентоспособной и имеет огромный потенциал. Благодаря наращиванию производства и открытию новых рынков сбыта Украина стала одним из мировых лидеров по продаже зерновых. В этом году, утверждают производители и экспортеры, Украина соберет третий по объемам урожай за всю историю независимости Украины – более 40 млн.тонн. Поэтому ни о какой угрозе продовольственной безопасности страны не может идти речь. В тоже время, отмечалось на пресс-конференции, вместо того, чтобы воспользоваться благоприятной конъюнктурой и выгодно продать зерно, рынок практически парализован. Из 15 млн.тонн зерновых, которые Украина способна безболезненно для внутреннего рынка экспортировать, на сегодня реализовано лишь 4,5 млн.тонн. «Мы уже ощутили на себе разного рода ограничения на экспорт зерна, которые в большинстве случаев нам не понятны. И не смотря на то, что официального запрета еще нет, рынок фактически парализован», - отметил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. Официальное введение любых ограничений на экспорт зерновых культур способно окончательно похоронить надежды на то, чтобы воспользоваться благоприятными условиями, отметили руководители общественных организаций. «Как только мы запрещаем экспорт, мы сознательно участвуем в организации гибели десятков тысяч, сотен тысяч тонн зерна», - предостерег правительство президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. Против вмешательства чиновников и ручного регулирования рынком выступили так же руководители общественных организаций, защищающих интересы производителей зерна. По их мнению, с учетом выращенного в этом году урожая Украина способна полностью обеспечивать как свои внутренние потребности, так запланированные объемы экспорта. «Любые ограничения способны привести к падению закупочных цен и тогда селяне опять окажутся в проигрыше. А ведь уже необходимо думать о будущем урожае, вкладывать деньги в закупку топлива и семян», - отметил Геннадий Новиков. «Мы против тех ограничений, которые готовит правительство. Это не допустимо», - добавил первый вице-президент Ассоциации фермеров Украины Виталий Львов. УЗА так же проинформировала участников пресс-конференции о результатах официального запроса о соответствии проекта постановления правительства, опубликованного на сайте Министерства экономики, украинскому законодательству и международным обязательствам Украины. «В заключении юристов компании «Волков и партнеры» сказано, что проект правительственного постановления не отвечает нормам Всемирной торговой организации, не отвечает обязательствам Украины после вступления в Международный совет по зерну, не отвечает нормам Конституции Украины и целому ряду законодательных актов. В таком случае, каким образом подобного рода постановления вообще могут появляться, если они не отвечают законодательству Украины», - особо отметил Владимир Клименко. Чтобы не допустить принятия решения по ограничению экспорта зерна, способного окончательного развалить зерновой рынок страны, представители общественных организаций производителей и экспортеров зерна готовы обратиться за поддержкой к Президенту Украины Виктору Януковичу.