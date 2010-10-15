ВТО не будет наказывать Украину за квоты на зерно - МинАПК

Против Украине не будут применяться санкции со стороны ВТО из-за введения квот на экспорт зерна. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, пишет УНИАН. «Не ожидаем никаких санкций», - сказал он. По словам министра, обеспечение продовольственной безопасности страны в продовольственном и фуражном зерне – это вопрос каждой страны. Присяжнюк отметил, что даже в резолюции Организации Объединенный Наций 1975 года четко сказано, то продовольственная безопасность страны – это не только право, но и обязательство правительства этой страны. «В рамках ВТО это предусмотрено, и даже в рамках сегодняшних протокольных согласований с ЕС по зоне свободной торговли также предусмотрено, что если мы доходим до минимума в экспортных возможностях, мы имеем право ограничивать экспорт», - сказал он. Напомним, 7 октября первый вице-премьер-министр Андрей Клюев сообщил, что Кабинет Министров Украины принял решение ввести квоты на экспорт зерновых в объеме 3 млн тонн до конца текущего года.