От власти требуют возвращать проценты по кредитам сельхозпроизводителей

Если власть не поддержит производителей сельскохозяйственной продукции, Украина может потерять сельское хозяйство. Об этом в интервью журналистам заявил лидер Украинской социал-демократической партии Евгений Корнийчук, пишут «Подробности». По мнению политика, правительство должно восстановить практику возмещения процентов по выплате кредитов, которая существовала ранее. «Фермеры брали кредиты под государственные гарантии, а теперь получается, что должны их выплачивать самостоятельно. Конечно, что при таких условиях ни о каком развитии аграрной сферы речь идти не может», - сказал Корнийчук. Кроме того, сегодня необходимо создавать сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. «Сейчас производители вынуждены либо самостоятельно искать рынки сбыта своей продукции, или продавать ее по низкой цене монополистам, которые работают в областях. Но это не выход из ситуации. Государство должно взять на себя ответственность за закупку продукции производителей по рыночным ценам», - подчеркнул Корнийчук. Он отметил, что поддержка сельхозпроизводителя даст возможность развиваться малому и среднему бизнесу в Украине, что позволит нашим аграриям вернуть себе лидерские позиции на мировом рынке. Напомним, председатель президиума Всеукраинской ассоциации пекарей Михаил Стадник заявлял, что в Украине на сегодняшний день дефицит продовольственного зерна составляет более 2 млн тонн.