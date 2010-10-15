Сахарная свекла в этом году почти в половину дороже - Госкомстат

Средняя цена покупки сахарной свеклы в Украине на сегодняшний день составляет 421 грн. за тонну, что на 48,5% выше, чем в прошлом году (283,5 грн./т). Такие данные сегодня обнародовал Государственный комитет статистики Украины. Сообщается, что на 1 октября 2010 года на перерабатывающие предприятия от всех категорий хозяйств поступило 4 млн. 51,4 тыс. тонн сахарной свеклы, что в 2 раза больше, чем на 1 октября 2009 года. В частности, перерабатывающими предприятиями закуплено 1 млн. 628, 4 тыс. тонн (40% всех поступлений). На давальческих условиях поступило 1 млн. 475,2 тыс. тонн (36%). Для переработки собственного сырья использовано 947,8 тыс. тонн (24%).