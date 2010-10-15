Клюев требует 16 млн гривен на взлетную полосу в Кировограде

Первый вице-премьер-министр Андрей Клюев поручил Министерству транспорта и связи срочно найти в бюджете 16 млн. грн. и начать реконструкцию взлетной полосы в аэропорту «Кировоград». Соответствующее поручение вице-премьер озвучил первому заместителю министра транспорта Владимиру Корниенко, передает УНИАН. Корниенко, в свою очередь, сообщил, что министерство планировало включить финансирование этого объекта в проект бюджета на следующий год. «А вы сделайте так, чтобы ее начали ремонтировали уже в этом году, а к середине 2011 года завершили. Найдите средства в программе развития аэропортной системы. 16 млн. грн. – это не деньги для вашего министерства», – сказал Клюев. О необходимости существования в Кировоградской области аэропорта заявил также председатель Кировоградской ОГА Сергей Ларин, отметив, что от этого будет зависеть инвестиционная привлекательность региона. «Сейчас в кировоградском аэропорту строится международный терминал, его открытие запланировано на 22 октября, к приезду Президента Украины. Работаем над вопросом покупки самолета, который будет выполнять регулярные рейсы. Нас сдерживают лишь проблемы с недостроенной взлетной полосой», – сообщил губернатор.