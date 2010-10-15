Колесников предлагает поднять граничный годовой доход предпринимателей

Вице-премьер-министр Борис Колесников предложил поднять граничный объем годового дохода для физических лиц предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения. Речь идет о повышении граничного дохода с 300 тыс. до 500 тыс. грн при условии использовании кассовых аппаратов. Об этом говорится в его письме министру финансов Федору Ярошенко, передает «Зеркало недели». При этом для «упрощенцев», которые не используют кассовые аппараты, предлагается оставить граничный объем дохода на уровне 300 тысяч грн. Колесников также выступает за то, чтобы внести в Налоговый кодекс норму, согласно которой плательщики единого налога — физические лица «имели возможность купить регистраторы расчетных кассовых операций за счет Государственного бюджета». Вице-премьер предлагает провести консультации с представителями Международного валютного фонда относительно корректировки граничного объема дохода для плательщиков единого налога.