ПР заменит рыночный сбор на специальный

В доработанном проекте Налогового кодекса предусмотрена отмена рыночного сбора. Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, сообщили «Главреду» в пресс-службе ПР. «Рыночный сбор отменяется. Вместо него будет специальный сбор, ставку которого будут устанавливать местные советы. И эта ставка будет меньше существующего сейчас рыночного сбора. Кроме того, мы предлагаем дать переходной период для тех, кто торгует на рынках, в течение первого квартала 2011 года. То есть отмена рыночного сбора произойдет не с 1 января, а с 1 апреля. Я думаю, что те изменения, которые предусматривает новый Налоговый кодекс для работающих на рынках, будут позитивными», - подчеркнул Хомутынник. Он также рассказал, что в документе будет предусмотрено стимулирование установки кассовых аппаратов. «Для стимулирования введения кассовых аппаратов субъектам предпринимательства мы предложили сумму их платежей снизить на стоимость затрат на кассовые аппараты. То есть фактически для предпринимателей покупка кассовых аппаратов будет бесплатной. Более того, для стимулирования введения кассовых аппаратов у нас есть предложение от комитета – ввести барьер оборота, сейчас ограниченного 300 тысячами гривен (для упрощенцев), на уровне 500 тысяч гривен для тех, кто имеет кассовый аппарат. И, таким образом, у предпринимателей будет стимул покупать кассовые аппараты. Я знаю, что были опасения у предпринимателей, что, мол, их заставят приобретать только какие-то особые кассовые аппараты. Хочу снять напряжение вокруг этого вопроса. Производителей и реализаторов кассовых аппаратов настолько много, что монополии в этом отношении не будет. Любые производители, любые марки будут разрешены. Хочу напомнить, что кассовые аппараты действуют во всем мире. В цивилизованных странах выдают чеки и на стоянках, и в магазинах, везде. И это хорошо и удобно», - добавил Хомутынник. Напомним, во время визита в Брюссель премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что доработанный Налоговый кодекс будет принят в первой декаде ноября.